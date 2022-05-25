وزير الداخلية اللبناني يؤكد وقوف قطر إلى جانب بلاده

التقى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بنظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة.

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وفي تصريح عبر "تويتر": قال مولوي: "في الدوحة، تشرفت بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي شدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان".

في الدوحة، تشرفتُ بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني @KBKAlThani الذي شدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان، وكانت مناسبة شددت فيها على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدول الخليج العربي، وأكدت على تصميم اللبنانيين على العمل لنهوض الوطن من أزمته، pic.twitter.com/Brz2Nc7Yj8 — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) May 25, 2022

وأضاف: "كانت مناسبة شددت فيها على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدول الخليج العربي، وأكدت على تصميم اللبنانيين على العمل لنهوض الوطن من أزمته".