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وزير الداخلية اللبناني يؤكد وقوف قطر إلى جانب بلاده

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية اللبناني يؤكد وقوف قطر إلى جانب بلاده
AFP
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التقى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بنظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة.

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وفي تصريح عبر "تويتر": قال مولوي: "في الدوحة، تشرفت بلقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي شدد على وقوف بلاده الى جانب لبنان".

وأضاف: "كانت مناسبة شددت فيها على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدول الخليج العربي، وأكدت على تصميم اللبنانيين على العمل لنهوض الوطن من أزمته".

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