السيسي يهنئ بـ"يوم إفريقيا": نسعى مع أشقائنا الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشعوب الإفريقية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، مؤكدا أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكتب السيسي عبر "تويتر": "أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. هذا اليوم الذي يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول قارتنا".

أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.

١/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 25, 2022

وأكد أن "مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها".

وأضاف: "ها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة.. نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار".

المصدر: RT