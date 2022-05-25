الملك عبد الله: بدء مرحلة انتقالية لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها التنافس البرامجي على خدمة الأردن

وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خطابا للأردنيين، بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.

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وفي خطابه، قال الملك عبد الله الثاني: "نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا".

وأضاف الملك عبد الله: "لا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين..لا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفؤة".

وأكمل العاهل الأردني: "سنطلق خلال الأيام القادمة، رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة، وستعمل الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام"، مؤكدا أنه "لا يكتمل مسار التحديث، دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل".

واستطرد: "الأردن⁩ الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة، ونبدأ مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين".

وأردف الملك عبد الله الثاني: "أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير"، مشيرا إلى أن "الأردن⁩ يواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في ⁧ القدس⁩ الشريف".

وتابع العاهل الأردني: ⁧"الأردن⁩ يقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني".

وأضاف الملك عبد الله الثاني: "هذا هو ⁧ الأردن⁩، في عيد استقلاله السادس والسبعين، ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية، وهم يحتفلون بهذه المناسبة لأول مرة في المئوية الثانية من عمر وطننا العزيز".

المصدر: RT