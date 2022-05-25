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المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تجري اختبارا لجهاز تفجير نووي

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المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تجري اختبارا لجهاز تفجير نووي
AP Lee Jin-man
صورة أرشيفية
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 أكد مسؤول رئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن "كوريا الشمالية أجرت اختبارا لجهاز تفجير نووي على ما يبدو استعدادا لتجربتها النووية السابعة".

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وأوضح كيم تيه هو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، للصحفيين، أن "كوريا الجنوبية لا تعتقد أن التجربة النووية ستتم اليوم أو في اليومين المقبلين، لكنها قد تحدث "بالتأكيد" بعد ذلك".

وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، فإنه من المعتقد أن كوريا الشمالية تستعد في موقع "بونغكيه -ري" النووي لإجراء أول تجربة نووية لها منذ 5 سنوات.

وأطلقت بيونغ يانغ في وقت سابق من اليوم، 3 صواريخ باليستية، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات، وفق "يونهاب".

المصدر: "يونهاب"

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