مكتب بارزاني يصدر توضيحا بشأن تصريحات تتعلق بإيران

أصدر مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن تصريحات نسبت له تتعلق بإيران.

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وذكر في بيان صحفي: "في مقطع فيديو يظهر أن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لم يقل (بغداد باتت رهينة في أيدي طهران)".

وأضاف، أن "المذيعة المضيفة هي التي قالت الجملة لكن المترجم دمج كلام المذيعة مع كلام البارزاني وأظهر الكلام كجملة واحدة".

يذكر أن المقطع الذي أثار الجدل كان خلال كلمة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في مؤتمر (دافوس).



المصدر: RT