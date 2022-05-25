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عون في عيد "المقاومة والتحرير": وحدها وحدة الصف قادرة على إنقاذ لبنان

أخبار العالم العربي

عون في عيد
AFP
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" في لبنان، إن وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان.

وكتب عون عبر "تويتر": في ذكرى التحرير، نتثبت مجددا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".

وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".

ويحتقل اللبنانيون في 25 مايو من كل عام، بعيد "المقاومة والتحرير"، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي بدأت باحتلالها في العام 1978.

المصدر: RT

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