عون في عيد "المقاومة والتحرير": وحدها وحدة الصف قادرة على إنقاذ لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير" في لبنان، إن وحدة الصف وحدها قادرة على إنقاذ لبنان.

وكتب عون عبر "تويتر": في ذكرى التحرير، نتثبت مجددا من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل".

في ذكرى التحرير، نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل.

وحدها وحدة الصف قارعت تسلّط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان. — General Michel Aoun (@General_Aoun) May 25, 2022

وأضاف: "وحدها وحدة الصف قارعت تسلط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان".

ويحتقل اللبنانيون في 25 مايو من كل عام، بعيد "المقاومة والتحرير"، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي بدأت باحتلالها في العام 1978.

المصدر: RT