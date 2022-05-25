وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال حول الفرق في علاقة المملكة مع كل من الولايات المتحدة والصين

أثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حول ماهية علاقة المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، تفاعلا كبيرا.

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ونشرت الخارجية السعودية على حسابها في "تويتر"، تصريحات بن فرحان، حيث قالت: "وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" 2022، تحت عنوان "النظرة الجيوسياسية".

وأضافت: "أوضح سموه خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن رؤية المملكة 2030 تساهم في تجديد الاقتصاد وازدهار المجتمع وتحقيق المزيد من الرخاء لشعب المملكة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن رؤية المملكة ستنعكس على تكثيف التعاون مع دول المنطقة، ماينعكس عليها بمزيدا من النمو والازدهار".

وتابعت: "وردا على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن..وحث سمو وزير الخارجية، المجتمع الدولي على دعم التعاون والحوار بين جميع دول العالم لمواجهة التحديات العديدة وأبرزها الأمن الغذائي، منوهاً بالدور الإيجابي للمملكة في مجموعة دول العشرين، والذي ساهم في مساعدة الدول النامية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات التي نشرتها الخارجية في "تويتر"، حيث علق أحد الحسابات على هذه التصريحات قائلا: "العالم يتغير! ويحتاج ذوي الخبرة في عالم العمل والبنائين!".

the world is changing! and needs experienced people in the world of work and builders! 💚🙏🏻 — Chiara L. (@Chiara42526233) May 24, 2022

ورداً على استفسار مقدم الجلسة حول علاقة المملكة بكلٍ من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد أوضح سموه أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء المملكة في مجال الأمن — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 24, 2022

المصدر: RT