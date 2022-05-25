اللواء إبراهيم: المرحلة المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والأمنية في لبنان واستفزازات إسرائيل تتكرر

بمناسبة ​عيد "المقاومة والتحرير​" في لبنان، وجه المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أمرا إلى العسكريين، كاشفا أن "المرحلة المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والأمنية".

وأكد اللواء عباس إبراهيم أن "الـ25 من مايو، هو يوم لاستحضار ذكرى أولئك الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن لبنان في وجه أعتى دولة كانت تدعي قوة نادرة ولا تقهر، فكان أن حطم اللبنانيون هذا الادعاء".

وأضاف اللواء إبراهيم: "هذه المحطة المشرقة في تاريخ لبنان، والتي كانت علامة جمع للبنانيين، كرست معادلة إستراتيجية جديدة، إذ وقف لبنان مانعا العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه التوسعية، فصار وطننا خط الدفاع الأول عن العرب، كما أصبح قويا بجيشه ومؤسساته الأمنية وشعبه ومقاومته، وما عاد الضعف عنوانا قرينا بلبنان".

وتابع: "أيها العسكريون، في هذه المناسبة الوطنية، أدعوكم إلى التحلي بأعلى درجات الإنضباط، وتأمين الجهوزية الدائمة لخوض المعارك الأمنية في مواجهة الخروقات الإستخباراتية الإسرائيلية التي تنتهك الأمن الوطني وسيادة لبنان، غير آبهة بالقوانين والأعراف الدولية".

وشدد عباس إبراهيم على أن "استمرار العدو الإسرائيلي في ارتكاب الإنتهاكات البرية والبحرية والجوية، وتعنته في الاستمرار في احتلال جزء عزيز من وطننا في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا كما في البحر، يعني بقاء لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على أهبة الحذر والجهوزية للمواجهة، والوقوف سدا منيعا أمام كل المحاولات لمنعه من استثمار ثرواته الغازية والنفطية".

ورأى المدير العام للأمن العام أن "المرحلة المقبلة محفوفة بالأخطار العسكرية والأمنية"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من "التزام لبنان بمندرجات القرار 1701، فإن الإعتداءات والإستفزازات الإسرائيلية لا تزال تتكرر وبشكل شبه يومي، وأن أخطر ما نحن بصدده، هو مواصلة العدو مناوراته الحربية التي تحاكي حربا على لبنان".

وأكمل اللواء إبراهيم: "أيها العسكريون، أتوجه اليكم وبكل فخر في هذه المناسبة الوطنية، لأثني على صمودكم وانضباطيتكم والتفاني في عملكم في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، كما أثمن الجهد الكبير الذي تقومون به تلبية للواجب الذي نذرتم نفسكم من أجله، حفاظا على قسمكم وتنفيذا لشعار المديرية في تقديم أرفع أنواع التضحية والأداء في ميادين الإدارة والأمن من دون أدنى تقاعس".

ويحتقل اللبنانيون في 25 مايو من كل عام، بعيد "المقاومة والتحرير"، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي بدأت باحتلالها في العام 1978.

المصدر: "النشرة"