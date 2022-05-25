 
مباشر

العاهل الأردني يكرم الراحلة شيرين أبو عاقلة بمنحها وساما ملكيا

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يكرم الراحلة شيرين أبو عاقلة بمنحها وساما ملكيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t3ip

منح الملك الأردني عبدالله الثاني وساما ملكيا للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بالرصاص في جنين
مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بالرصاص في جنين

وعلمت وكالة "عمون" الأردنية"، أن شقيق أبوعاقلة سيتسلم الوسام في احتفال عيد الاستقلال اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا