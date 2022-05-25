العاهل الأردني يكرم الراحلة شيرين أبو عاقلة بمنحها وساما ملكيا

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منح الملك الأردني عبدالله الثاني وساما ملكيا للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين في الضفة الغربية.

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وعلمت وكالة "عمون" الأردنية"، أن شقيق أبوعاقلة سيتسلم الوسام في احتفال عيد الاستقلال اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية.

المصدر: "عمون"