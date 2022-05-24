الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لإيطاليا

يبدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر 3 أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان يوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة "تكتسي أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".

وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي قد زار الجزائر الشهر الماضي، حيث توصل إلى اتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون لزيادة واردات الغاز.

وأعلن ماريو دراغي، حينها، عن زيارة تبون لإيطاليا نهاية مايو الجاري.

وتعد الجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا التي تستورد نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه، وتزودها بنحو 30 بالمئة من احتياجاتها.

المصدر: وكالات