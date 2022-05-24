السعودية: حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكنه غير كاف

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده حققت "بعض التقدم في المحادثات مع طهران"، واصفا ذلك بأنه "ليس بشكل كاف".

وطالب بن فرحان إيران "ببناء الثقة من أجل التعاون المستقبلي".

وخلال مشاركته في منتدى دافوس، أضاف الوزير السعودي: "أيدينا ممدودة لإيران، وهناك عدة أمور يمكن مناقشتها معها إذا كانت لديها رغبة في خفض التصعيد بالمنطقة".

وحول ما تردد بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، قال: "إن كانت هناك زيارة في المستقبل سيعلن عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية".

المصدر: "عكاظ" السعودية