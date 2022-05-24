إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

أصيب 41 فلسطينيا بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واخر تعرض للسقوط، خلال المواجهات".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتدت على طاقم إسعاف الهلال الأحمر بقنابل غاز بشكل مباشر أثناء نقل حالة ولادة، ما أدى إلى اختناق الطاقم"، مشيرا إلى أن المريضة نقلت إلى مستشفى رفيديا.

وأفادت وكالة "وفا" منذ قليل باندلاع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر النبي يوسف.

المصدر: "وفا"