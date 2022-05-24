مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية تسليم ملف النفط في كردستان لبغداد ينتهك حقوقنا الدستورية

اعتبر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بتسليم ملف النفط والغاز في الإقليم لبغداد "ينتهك الحقوق الدستورية للإقليم".

وقال بارزاني خلال جلسة حوار بعنوان "تخطيط جديد لأمن الشرق الأوسط" عقدت في إطار منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي، إن قرار المحكمة الاتحادية "ينتهك حقوقنا الدستورية ولهذا قوبل بالرفض من جانب رئاسة إقليم كردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان والسلطة القضائية في الإقليم".

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وأضاف أن "العراق خاضع لتأثير كبير من أطراف أجنبية ودول أخرى ولا سيادة له في مجال اتخاذ القرارات".

ورأى أنه "لا ينبغي لحلفاء العراق أن يتركوه وحيدا لأن الأطراف الأخرى ستحل محلهم".

ولفت إلى أنه "من المهم جدا لكل حلفاء العراق أن يتمسكوا بأن يتخذ العراقيون أنفسهم القرار بشأن مصيرهم".

وعن المحكمة الاتحادية العراقية، اعتبر أنها "لم تشكل بالصيغة الدستورية التي كانت مقررة، وأنها تستخدم لإصدار قرارات سياسية".

وتابع: "نحن نرى أن الدستور هو فوق كل قرارات المحكمة وبالتأكيد نلتزم بالدستور، ونحترمه ونؤدي واجباتنا ضمن إطاره، لكننا في نفس الوقت نطالب بحقوقنا التي منحت لنا بموجب الدستور".

المصدر: "روداو"