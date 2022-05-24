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أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر لكريمة: لا توجد امرأة تساعد الرجل على الزواج بأخرى (فيديو)

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أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر لكريمة: لا توجد امرأة تساعد الرجل على الزواج بأخرى (فيديو)
Gettyimages.ru
الأزهر
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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنه على الزوج أن يحترم زوجته بدلا من التفكير بالزواج بأخرى أو ارتكاب الفاحشة.

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وأضافت آمنة نصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور": "أرجو من رجال الفكر الديني أن يكون دورهم الأساسي، إرساء قواعد البيوت بدلا من التصريحات الغريبة، والتي من الممكن أن تؤثر على استقرار الأسرة المصرية".

وصرحت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر بأنه لا توجد أي زوجة تساعد زوجها على الزواج بأخرى، لأنها تحافظ على كرامتها، وتسعى للحفاظ على استقرار الأسرة.

وتابعت قائلة: "أرجو كل من يتصدى لقضايا الأسرة أن يراعي الله سبحانه وتعالى فيما يقوله في تلك القضية الهامة، والتأكيد على ضرورة خلق جيل جديد واعي بقضايا المجتمع". 

وأثار الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الجدل بتصريحات عن الزواج الثاني للرجل، وأن المرأة عليها أن تضع نصب أعينها موقف الشريعة الإسلامية من الزواج، وإعانة الرجل على الزواج من أخرى إذا اقترب من ارتكاب الفاحشة.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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