تونس.. قيس سعيد يطلع على الاستعدادات لانطلاق عمل اللجنتين الاستشاريتين (فيديو)

اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

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وجاء ذلك خلال لقائه الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد صادق بلعيد يوم الثلاثاء 24 مايو بقصر قرطاج.

وأوضحت الرئاسة التونسية أن اللقاء تطرق كذلك إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة.

وأصدر الرئيس التونسي مؤخرا مرسوما يقضي بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، بهدف "إعداد مشروع دستور جديد".

المصدر: وسائل إعلام تونسية