والد الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا: المفاوض عربي

أكد والد الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الخاطفين طلبوا منه ما يعادل 6 ملايين جنيه، كاشفا أن من يتفاوض معه عربي الجنسية.

وأفاد بأن العصابة بدأت تتفاوض معه من خلال الوسيط العربي، وبعد معرفتهم بعدم مقدرته المالية على تدبير المبلغ المطلوب، قاموا بتخفيض المبلغ لنحو 6 ملايين جنيه مصري، مضيفا أن ذلك أيضا خارج استطاعته المالية.

وتابع أن العصابة ترسل له تسجيلات صوتية لابنه لكي تطمئنه عليه، وفيها استغاثات منه بالتدخل لإنقاذه، مشددا على أن العائلة لا تملك المبلغ، وناشدت مسؤولي الدولة المصرية التدخل وإنقاذ ابنها.

وكانت الأسرة قد كشفت من قبل أن نجلها وصديقه فادي سعيد، اختطفا أثناء استقلالهما سيارة في طريقهما من مدينة فيرنجينغ المتواجد بها الأكاديمية، والتي يدرسان فيها الطيران حيث كانا في طريقهما إلى مدينة جوهانسبورغ، وعلمت بعد ذلك بالعثور على السيارة التي كانا يستقلانها على طريق جانبي بدون تواجدهما.

المصدر: وكالات"