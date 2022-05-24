"قد تكون إيجابية".. أول تعليق سعودي على نتائج الانتخابات اللبنانية

وصف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية، بأنها "قد تكون خطوة إيجابية" واستدرك: "لكن من السابق لأوانه قول ذلك".

جاء ذلك وهو التعليق الرسمي الأول للسعودية على نتائج الانتخابات التي أظهرت تراجعا لحلفاء "حزب الله"، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" في سويسرا.

وقال بن فرحان إن "على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة، وأضاف أن "انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير"، مشددا على ضرورة الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك.

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وحول ما يمكن أن تقدمه المملكة للبنان قال السفير السعودي: "نحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، وإذا قام اللبنانيون بالإصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله"، وأضاف أن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".

يذكر أن الانتخابات الأخيرة، شهدت خسارة لحلفاء "حزب الله" في الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي حققها هو وحلفاؤه في عام 2018، وهو ما يرى فيه محللون أحد الانتصارات غير المباشرة للسعودية، إذ يتيح لها ذلك فرصة جديدة لإعادة توطيد النفوذ في بيروت.





المصدر: "سبوتنيك"