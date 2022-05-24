سائق ليبي ينقذ سكان بنغازي من كارثة محققة بعد اشتعال شاحنة للوقود (صور + فيديو)

تمكن سائق شاحنة لنقل الوقود في مدينة بنغازي الليبية، يدعى عبد الله المجبري، الثلاثاء، من إنقاذ سكان المدينة من كارثة محققة، وذلك بعد احتراق شاحنته أثناء إفراغها بحي مكتظ بالسكان.

فيديو | موقف شجاع من سائق شاحنة الوقود عبد الله المجبري بعد اشتعال النيران بالشاحنة في محطة وقود بمدينة #بنغازي حيث قام بفتح صمامات الصهريج والخروج بالشاحنة مسرعاً حتى لا تنفجر داخل المحطة وتتسبب في كارثة. pic.twitter.com/0toJDTnWen — عين ليبيا (@EanLibya) May 24, 2022

ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن شهود عيان أنه وفي "تصرف شجاع قاد سائق الشاحنة عربته خارج المحطة متحملا خطورة محققة حتى لا يحدث انفجار يودي بحياة المدنيين، مؤكدا أن سائق الشاحنة أنقذ الموقف في اللحظات الأخيرة وخسر شاحنته التي احترقت بشكل كامل في منطقة غير مكتظة بالسكان".

وتداولت حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحادثة اشتعال النيران في شاحنة الوقود.

فيما سيطر رجال الإطفاء في مدينة بنغازي على الحريق الذي اندلع في شاحنة الوقود صباح اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحادث عن احتراق عدد من السيارات المتوقفة في المكان، فيما لم يُسجل بعد سقوط أي ضحايا.

وأعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن حريق محطة وقود "المالطي" صباح اليوم الثلاثاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض.

وأضافت أنها "ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصا على عدم تكرار الحادث".

وتوجهت بلدية بنغازي بالشكر إلى سائق الشاحنة عبدالله المجبري على شجاعته، وتجنيبه المنطقة المحيطة بمحطة الوقود كارثة كانت من المُمكن أن تحدث.

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

ووجه الدبيبة في تدوينة له عبر "تويتر" الشكر لسائق الشاحنة الوقود الذي أبعد شاحنته المحترقة عن المحطة كي لا تنفجر فيها، قائلًا إنه "اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه".

سائق شاحنة إشتعلت بمحطة وقود بمدينة #بنغازي يخرج بها وينقذ المدينة من كارثة إنسانية في منطقة مزدحمة بالسكان في وقت ذروة المدارس pic.twitter.com/vYX20hbbOL — Hera ⭐ (@heralareh) May 24, 2022

ناصر ـ حاتم الملف الليبي