اسألوا لافروف!

يحاور معد ومقدم برنامج " قصارى القول" الزميل سلام مسافر، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول التداعيات السياسية والدبلوماسية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

تتناول المقابلة خطط وزارة الخارجية الروسية لفك العزلة ومواجهة الحصار غير المسبوق على روسيا الاتحادية من قبل التحالف الغربي.

يمكن لمشاهدينا التوجه بالأسئلة الى الوزير لافروف عبر التعليقات في نهاية الخبر على موقعنا arabic.rt.com

تابعوا اللقاء كاملا على شاشتنا وموقعنا ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيليغرام وفيسبوك وتويتر وVK(فكونتاكتي) عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو، الخميس 26 مايو.

في انتظاركم.