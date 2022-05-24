الداخلية السورية ترفع رسم الحصول على جواز السفر المستعجل بنسبة 200 في المئة

حددت وزارة الداخلية السورية رسوم إصدار جواز السفر المستعجل بـ 300 ألف ليرة سورية، (نحو 100 دولار بالسعر الرسمي)، ارتفاعا من 100 ألف ليرة.

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وقالت الوزارة في تعميم نشرته اليوم: "يستوفى بدل خدمة ورسم بمبلغ وقدره 300 ألف ليرة لقاء الحصول على جواز السفر الفوري، بصرف النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر"، في إشارة إلى الطريقة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا لتلافي الزحام الشديد أمام فروع الهجرة والجوازات، وذلك بحجز دور عبر منصة إلكترونية، يتلقى صاحبها إشعارا بأن دوره حان. وقد انتقل الزحام إلى تلك المنصة حتى صار التسجيل فيها صعبا للغاية.

وقالت الوزارة في التعميم إن الإجراء جاء "حرصا من الوزارة على تلبية رغبة الأخوة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة الضرورية للحصول الفوري على خدمة جواز السفر".

المصدر: RT