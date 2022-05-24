المغرب.. المحكمة تصدر حكما بالسجن في حق "طلبة السواطير"

أصدرت المحكمة الابتدائية بأغادير أحكاما بالسجن في حق 5 أشخاص بتهمة حيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص في القضية المعروفة بـ"سواطير أغادير".

وحكمت ابتدائية أغادير على كل من "م. ي" و"س .أ" بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وعلى "ح. ل" بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم.

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كما حكمت على كل من "ع. غ" و"ع. ال" بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا وجعل مدة الإجبار في الأدنى.

وفي القضية نفسها، قضت المحكمة ذاتها بمصادرة المحجوزات، بما فيها سيارة الأجرة ووثائقها، لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، الاثنين 25 أبريل الماضي، خمسة أشخاص على خلفية ضبط سواطير موجهة إلى الحي الجامعي بأغادير، حيث أمرت النيابة العامة بوضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.

والمتهمون في القضية ذمة القضية هم طالبان بجامعة ابن زهر، وسائق سيارة أجرة ووسيط، إضافة إلى الحداد الذي يصنع هذه الأسلحة البيضاء التقليدية.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير كانت قد تمكنت بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة من توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي