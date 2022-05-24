المصريون يعودون إلى سيناء

كشفت وسائل الإعلام المصرية أن قرابة 60 أسرة عادت إلى بيوتها ومزارعها بحي أبوفرج غرب الشيخ زويد في سيناء، بعد عمليات إرهابية متواصلة.

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وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن هذا الحي يشمل ما يقرب من 12 تجمعا سكنيا تابعة لقرية الشلاق غرب المدينة، وذلك بعد دحر الإرهاب وتوصيل خدمة الكهرباء لأهالي تلك المناطق.

وأكدت شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد في بيان لها، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نفذت أكبر عملية إحلال وتجديد للأسلاك الكهربائية والمحولات في المنطقة، وذلك من أجل إعادة التيار الكهربائي للتجمعات السكنية والقرى العائدة، سواء غرب المدينة أو جنوبها.

وأضافت الشركة أنه جرى إيصال الأسلاك وأعمدة الضغط العالي الجديدة لتجمع أبوفرج، والذي يشمل عدة تجمعات بجوار أبوخوار وأبو خويطر والقرعان، وأبوعبدون، وأبوفرج الأم، وغيرها من التجمعات القريبة من بوابة الشيخ زويد، وذلك بعد عودة نصف أهالي تلك المناطق إلى بيوتهم، وإنشاء ما يقرب من 60 عشة صيفية، وبدأ عملية حرث وزراعة الأراضي الخالية، وإعادة أعمار المزارع.

ومن جهة أخرى طالب أهالي تجمع العبيدات غرب الشيخ زويد، بالعمل على إعادة التيار الكهربائي للمنطقة، بعد عودتهم للمكان منذ قرابة 4 شهور، حتى يتمكنوا من زراعة الأرض وتشغيل الآبار الموجودة في المنطقة.

المصدر: الوطن