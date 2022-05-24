باحث عسكري مصري يتحدث عن منظومة صاروخية روسية تمنع الصواريخ الأوكرانية من العبور

كشف الباحث المصري في الشؤون العسكرية مينا عادل عن مميزات كبيرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "بوك إم 3"، والتي نجحت في التصدي لصورايخ "توتشكا-أو" الأوكرانية وعدد من الأهداف الأخرى.

إقرأ المزيد

وأوضح الباحث المصري في حديث لـRT، أنه استكمالا لنجاح منظومة "بوك" في سوريا خلال صد الصواريخ الإسرائيلية وصولا إلى أوكرانيا والتصدي للطائرات والصواريخ الجوالة والباليستية، لقد أثبتت هذه المنظومة أنها من أفتك المنظومات متوسطة المدى في العالم.

وأشار الباحث مينا عادل إلى أن المنظومة أثبتت أنها منظومة فتاكة ومدمرة والأفضل من نوعها في مجال المنظومات متوسطة المدى، التي تمتلك المرونة الكافية في مسرح العمليات لتقوم بعمل كمائن للمقاتلات والقاذفات المعادية، حيث تقوم بتغيير أماكنها بصفة مستمرة لتصعيب مهمة العثور عليها.

وقال الباحث المصري إن هذه إشارة صريحة بأن هذا النوع من المنظومات أصبح خطرا شديدا يهدد أي سلاح جو في أوروبا.

ونوه بأن منظومة بوك أجبرت قياده سلاح الجو الأوكراني على تقييد مهمات القاذفات والهليكوبتر والبيرقدار الأوكرانية في الميدان بعد خسائر ليست بالقليلة بجانب الالتزام بتكتيكات الطيران شديد الانخفاض مما جعلها عرضه للاسقاط بواسطة الصواريخ الكتفية والمدافع الأرضية مع تقليل الطلعات على مدار الأيام.

المصدر: RT