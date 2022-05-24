مصر.. الإعدام لـ9 مواطنين بسبب الثأر

قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بقتل 11 شخصا أخذا بالثأر في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

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كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين أحدهما بالسجن المشدد والآخر بالسجن 15 عاما في ذات الواقعة، وقضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

يذكر أن المحامي العام لنيابات شمال قد أحال الواقعة الى محكمة الحنيات بالمنيا.

المصدر: القاهرة 24