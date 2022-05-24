الأمم المتحدة تسعى لإجلاء 6750 إثيوبيا عالقين في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها تسعى للمساعدة في إجلاء ما لا يقل عن 6750 مهاجرا إثيوبيا من اليمن إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة وناشدت التبرع بـ7.5 ملايين دولار للمساعدة في ذلك.

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وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنها نقلت أكثر من 600 مهاجر، من بينهم 60 طفلا غير مصحوبين بذويهم، إلى إثيوبيا على متن ثلاث رحلات جوية حتى الآن هذا العام، مضيفة أنه يجري التخطيط لتنظيم المزيد من الرحلات الجوية بين مدينة عدن والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "المهاجرون الذين يمرون عبر اليمن أو تقطعت بهم السبل في اليمن هم أكثر المتضررين من تدهور الوضع الإنساني في البلاد".

ولم تمنع الحرب الأهلية في اليمن المهاجرين من دخول البلاد، في محاولة يائسة لشق طريقهم إلى السعودية بحثا عن فرص عمل كخادمات منازل وعمال بناء.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 27700 مهاجر انطلقوا خلال العام الماضي، في رحلة شاقة من القرن الإفريقي إلى اليمن.

المصدر: "أسوشيتد برس"