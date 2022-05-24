تشاووش أوغلو من رام الله: سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي: "سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في كفاحهم من أجل دولة مستقلة ذات سيادة".

وأضاف: "سنواصل التنسيق مع الجانب الفلسطيني بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدا أن "دعمنا للقضية الفسطينية منفصل عن علاقتنا مع تل أبيب".

من جهته، لفت المالكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إلى أنه "تباحثنا الهم العام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "العلاقات الثنائية التركية الفلسطينية مميزة وأصيلة وقوية".

وتابع قائلا: "المواقف التركية منسجمة مع تطلعات الشعب الفلسطيني وقضيته، وتوافقنا خلال اللقاء على عقد اجتماع للجنة الوزارية التركية الفلسطينية المشتركة العام القادم".

ووصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في زيارة مدتها يوم واحد.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوزير التركي بدأ زيارته، بلقاء نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية، إذ يترأس أوغلو اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة، والتي تضم مسؤولين من وزارات ومؤسسات حكومية.

المصدر: "الأناضول"