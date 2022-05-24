الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، عن إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر اليوم الثلاثاء.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية".
وأضاف سريع: "تم تنفيذ العملية بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله".
تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية.— العميد يحيى سريع (@army21ye) May 24, 2022
تم تنفيذ العملية بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله.
المصدر: RT