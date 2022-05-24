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البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى الرئيس اللبناني

أخبار العالم العربي

البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى الرئيس اللبناني
AP L'Osservatore Romano
البابا فرنسيس والرئيس اللبناني ميشال عون
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بعث البابا فرنسيس، رسالة شكر إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، لمعايدته بعيد الفصح، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية.

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مصدر: البابا قد يرجئ زيارته إلى لبنان
مصدر: البابا قد يرجئ زيارته إلى لبنان

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الرئاسة اللبنانية: "البابا فرنسيس في رسالة شكر الى الرئيس عون لمعايدته بعيد الفصح: لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكل شهادة حقة للعالم بأسره".

المصدر: RT

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