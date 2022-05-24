البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى الرئيس اللبناني

بعث البابا فرنسيس، رسالة شكر إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، لمعايدته بعيد الفصح، وفق ما أفادت به الرئاسة اللبنانية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الرئاسة اللبنانية: "البابا فرنسيس في رسالة شكر الى الرئيس عون لمعايدته بعيد الفصح: لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكل شهادة حقة للعالم بأسره".

البابا فرنسيس في رسالة شكر الى الرئيس عون لمعايدته بعيد الفصح: لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان يشكّل شهادة حقة للعالم بأسره — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 24, 2022

المصدر: RT