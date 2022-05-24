فتح: طالبنا الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب

أكد حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية برفع المنظمة عن قوائم الإرهاب.

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وقال حسين الشيخ في تصريح مقتضب، إن السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية برسالة رسمية، برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الارهاب وفق التصنيف الخاص بالكونغرس.

وأضاف الشيخ: "أعربنا عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تشطب فيه منظمة "كاخ" الإرهابية عن تلك القوائم".

المصدر: RT