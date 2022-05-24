محكمة الاستئناف في غزة تأمر بالإعدام شنقا لمتهم مدان بالقتل

أمرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، بالإعدام شنقا حتى الموت، للمتهم بقتل الطفل محمود رأفت شقفة، بعد أن كان قد حكم عليه بالحبس المؤبد.

وأصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكما بمعاقبة المتهم (م/ش) بالإعدام شنقا حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدا والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية استنادا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وكان المتهم قتل قصدا الطفل محمود رأفت شقفة بتاريخ 22/04/2019، من خلال ضرب رأسه في الحائط عدة مرات، مما أدى إلى وفاته على الفور، كما هو موضح بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكما بالحبس المؤبد على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

كما أصدرت ذات المحكمة في قضية منفصلة حكما بالحبس المؤبد على المتهم (س/س) وذلك عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار استنادا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

المصدر: "معا"