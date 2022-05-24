"سانا": "قسد" تختطف عددا من الشبان من مدينة الرقة لتجنيدهم قسرا للقتال بصفوفها

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مسلحين من "قوات سوريا الديمقراطية" أقدموا على اختطاف عدد من الشبان من مدينة الرقة لتجنيدهم قسرا للقتال ضمن صفوفهم.

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وقالت مصادر محلية بـ"سانا"، إن مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا شنت صباح اليوم حملة مداهمة واسعة في مدينة الرقة وأقامت حواجز مسلحة واختطفت عددا من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها.

المصدر: "سانا"