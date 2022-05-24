على هامش "دافوس".. الأردن ومصر يبحثان تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية مع الإمارات

التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مساء أمس الاثنين، نظيره المصري، سامح شكري، في اجتماع جاء في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين.

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وبحث الوزيران، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، الخطوات التي يتخذها البلدان لترجمة العلاقات الاستراتيجة التي تربطهما تعاونا ثنائيا شاملا في مختلف المجالات، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع العراق، بالإضافة إلى سبل تنفيذ مخرجات القمة الأردنية - المصرية - الإماراتية التي استضافتها القاهرة في 24 أبريل الماضي، وفق وكالة "عمون".



وشدد الجانبان على "استمرار التنسيق والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وبما يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل"، حيث بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على اللقاء قريبا لمواصلة التشاور حول سبل التعامل معها في المرحلة المقبلة.

المصدر: "عمون"