الكويت تطلق منصة "تيسير" لتعيين "البدون" مكان العمالة الوافدة في القطاع الخاص

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، إطلاق منصة "تيسير" في 29 مايو، لتعيين المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وأوضح أحمد الموسى، المدير العام للهيئة، أن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتعتبر المنصة، آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، بحسب الموسى.

وأضاف: "تهدف المنصة إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم".

المصدر: "القبس"