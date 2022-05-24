الأردن ينفي إغلاق مجاله الجوي
Globallookpress
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نفى رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني.
وقال مستو، إن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عار عن الصحة تماما.
وأكد أن أجواء المملكة لم تغلق بتاتا، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف.
وأوضح أن "ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني".
المصدر: "عمون"