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العراق.. القبض على 14 متهما بـ "جرائم الدكة العشائرية"

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العراق.. القبض على 14 متهما بـ
AFP
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أفادت قيادة عمليات بغداد، باعتقال 14 شخصا متهمين بجرائم "الدكة العشائرية"، ومصادرة الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهم.

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وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان: "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر قطعاتنا الأمنية بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية "ارهاب المواطنين" والأحياء السكنية وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها".

وأضافت: "تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على (9) متهمين بالدكة العشائرية "أطراف نزاعات" ومصادرة الأسلحة والأعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق (الكريعات ، جميلة ، الحميدية) بجانب الرصافة، إلى ذلك تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على (5) متهمين بالدكة العشائرية، بينهم متهم نفذ عملية "الدكة" بواسطة رمانة يدوية قام برميها على أحد الدور السكنية، ضمن منطقتي (البياع،حي العامل) بجانب الكرخ.

وأشارت إلى أنه تم تسليم جميع المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT

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