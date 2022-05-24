أنباء عن جولة خارجية لولي العهد السعودي تشمل خمس دول

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر وصفت بالرفيعة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم قريبا القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر.

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وأفاد موقع دار الحياة استنادا إلى هذه المصادر، بأن المسؤولين السعوديين لا يزالون يبحثون مع الدول المعنية مواعيد محددة لهذه الزيارة، مرجحين أن تجري هذه الجولة الخارجية لولي العهد السعودي أوائل يونيو المقبل.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرغ" نقلت عن مصدرين تركيين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى زيارة تركيا، وأعرب عن الأمل بأن تتم الزيارة في الأيام المقبلة، ما قيل إنه سيعطي دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين، و"للاقتصاد التركي المتدهور"، بحسب تعبير الوكالة.

المصدر: دار الحياة + بلومبرغ