RT: اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه أطراف مخيم جنين

أفادت مراسلتنا، بأنه تدور في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال محاولته اقتحام أطراف مخيم جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، بحسب مراسلتنا، بلدة جنين حيث حاصرت منزلا، وطالبت أحد سكانه بتسليم نفسه.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها محيط مخيم جنين، حيث سمع إطلاق نار كثيف في المكان.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية، إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة الركبة خلال اقتحام جنين.

المصدر: RT+ "القدس"