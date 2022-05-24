وسائل إعلام لبنانية تتناول اسم الشخصية المطروحة لتشكيل حكومة جديدة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه تم طرح فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرئيس ميشال عون.

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وعلمت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن مصدرا سياسيا طرح على الرئيس ميشال عون فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب رئيسا للحكومة لأنه ‏الوحيد الذي قد يلبي طلبات فريقه باعتباره كان نائب رئيس التيار الوطني الحر‎.‎

ودخلت الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي حالة تصريف الأعمال، بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو.

المصدر: "النهار"