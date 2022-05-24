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وسائل إعلام لبنانية تتناول اسم الشخصية المطروحة لتشكيل حكومة جديدة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية تتناول اسم الشخصية المطروحة لتشكيل حكومة جديدة
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه تم طرح فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب بتشكيل الحكومة الجديدة، على الرئيس ميشال عون.

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حكومة لبنان تدخل حالة تصريف الأعمال
حكومة لبنان تدخل حالة تصريف الأعمال

وعلمت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن مصدرا سياسيا طرح على الرئيس ميشال عون فكرة تكليف الوزير السابق طارق الخطيب رئيسا للحكومة لأنه ‏الوحيد الذي قد يلبي طلبات فريقه باعتباره كان نائب رئيس التيار الوطني الحر‎.‎

ودخلت الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي حالة تصريف الأعمال، بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو.

المصدر: "النهار"

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