إيران.. ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في آبادان إلى 10

ارتفعت حصیلة ضحایا انهيار مبنى "متروبل" في مدينة آبادان الإيرانية إلی 10 قتلی و35 جریحا، بحسب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة خوزستان، وحید شعباني.

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وقال شعباني: "تم العثور على ثلاث جثث جديدة تحت الأنقاض في الطابق الأول من مبنى "متروبل"، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى الى 10 اشخاص".

كما قدم الشعباني تعازيه لذوي الضحايا، مضيفا أن الجهود متواصلة لإزالة الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وانهارت أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران، يوم أمس.

وأفاد سكان المنطقة بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وأضرار طالت عددا من السيارات.

المصدر: "إرنا"