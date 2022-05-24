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"الأناضول": وزيرا خارجية تركيا والسعودية بحثا العلاقات الثنائية

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

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أردوغان يدعو بن سلمان إلى زيارة تركيا
أردوغان يدعو بن سلمان إلى زيارة تركيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الجانبين أمس الاثنين، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الخارجية التركية.

وفي وقت سابق الاثنين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لزيارة أنقرة، معربا عن أمله في استضافته خلال الأيام القادمة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

المصدر: "الأناضول"

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