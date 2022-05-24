إصابة رضيع فلسطيني بغاز الفلفل خلال مهاجمة مستوطنين مركبات الفلسطينيين قرب نابلس - فيديو

أصيب رضيع فلسطيني خلال مهاجمة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين مركبات الفلسطينيين، مساء الاثنين، قرب منطقة المسعودية شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس".

وأضاف: "استهدفت مركبة المواطن محمد فشافشة بغاز الفلفل من سكان جبع جنوب جنين، ما أدى لإصابة نجله الرضيع بالاختناق".

وتابع، أنه "جرى نقل الرضيع للمستشفى، حيث وصفت حالته بالحرجة".

المصدر: RT + "وفا"