الجزائر.. توقيف 8 أشخاص متورطين في جريمة قتل فتاة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في سعيدة بالجزائر من توقيف 8 أشخاص تورطوا في جريمة قتل فتاة.

وأشار مصدر أمني مطلع إلى أن "وقائع القضية تعود إلى الخميس الماضي، حيث وصلت مصلحة الطوارئ الطبية في مستشفى أحمد مدغري العمومي في مدينة سعيدة، جثة فتاة (20 عاما)، ظهرت عليها طعنات قاتلة بسكين من منطقة أولاد بوزيان 1 الواقعة بالجهة الغربية للمدينة، مما تسبب في وفاتها".

وأضاف المصدر أن التحقيقات الميدانية التي باشرتها العناصر المختصة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، إضافة إلى توقيف بقية الأشخاص الضالعين في الجريمة.

وتم انجاز الإجراء القضائي في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و43 عاما، من بينهم امرأة، وتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة، والتي فتحت تحقيقا معهم بتهم "جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد"، وكذلك تهم "عدم التبليغ عن جناية وعدم مساعدة شخص في خطر وطمس آثار جريمة".

المصدر: "الخبر" الجزائرية