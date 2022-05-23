الفلك الإماراتية تعلن عن أول أيام عيد الأضحى

توقعت جمعية الفلك الإماراتية أن يكون يوم السبت 9 يوليو المقبل، هو اول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لما نشره موقع "برق الإمارات" الإخباري على "تويتر"، أفاد رئيس جمعية الإمارات للفلك ابراهيم الجروان بأن غرة شهر ذي القعدة سيكون يوم الأربعاء الأول من يونيو المقبل، وأن يكون الخميس الموافق الـ30 من الشهر نفسه هو بداية ذي الحجة.

ووفقا لهذا التقويم الفلكي فإن وقفة عرفات ستكون الجمعة 8 يوليو، وسيكون السبت الـ9 من يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية