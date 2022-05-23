وزارة الصحة بصنعاء: 3 قتلى وجريح في مكان سقوط الطائرة السعودية

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب مدني واحد، نتيجة سقوط الطائرة التجسسية التابعة لسلاح الجو السعودي وسط صنعاء.

وأشار متحدث باسم الوزارة، إلى أن "3 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم وأصيب رابع بجروح مختلفة، نتيجة إسقاط الدفاعات الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي على منطقة وسط العاصمة صنعاء".

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيون، العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي بواسطة صاروخ أرض – جو محلي الصنع في سماء العاصمة صنعاء.

وقال: "دفاعاتنا الجوية تتمكن -بفضل الله- قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع (CH4)، تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأشار إلى أن "الطائرة التجسسية اسقطت أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مطلع أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.

ومنذ إعلان دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرقها.

المصدر: RT + وكالات