واشنطن تحذر شركاتها من "مخاطر" العمل مع الشركات السودانية الحكومية

حذرت واشنطن يوم الاثنين، الشركات الأمريكية من أن ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة تنطوي على مخاطر تتعلق بسمعتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان نصي: "أصدرت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والتجارة ووزارة العمل اليوم تقريرا استشاريا للأعمال بشأن السودان، يلفت الانتباه إلى المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأمريكيين المرتبطين بممارسة الأعمال التجارية مع الشركات السودانية المملوكة للدولة والشركات العسكرية الخاضعة للرقابة. هذه المخاطر، من بين أشياء أخرى، تتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السيادة السوداني وقوات الأمن التي يسيطر عليها الجيش، بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين".

وأضاف برايس: "يتعين على الشركات والأفراد العاملين في السودان أن يكونوا يقظين بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان وأن يكونوا على دراية بمخاطر السمعة المحتملة". ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تتوقف الاضطرابات في السودان، بسبب قرار القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر من العام الماضي، إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة. وعلى الرغم من وعوده بـ "الدفاع عن المرحلة الانتقالية" وتنظيم انتخابات منتصف عام 2023، يطالب المتظاهرون بالرحيل الكامل والفوري للجيش من الحكومة.

المصدر: تاس