الداخلية المصرية: ضبط تاجري مخدرات غسلا أكثر من مليار جنيه (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها ضبطت تشكيلا عصابيا من شخصين قاما بغسل مليار و171 مليون جنيه مصري، حصلوا عليها من ترويج المواد المخدرة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التشكيل، وأوضحت أن ذلك المبلغ "حصيلة نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراض في القاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة".

وأضافت أن ذلك بهدف "إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة".

وذكرت الوزارة أن الإدارة وجهت "ضربة أخرى لمافيا الاتجار بالمواد المخدرة"، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من 6 أفراد جنوب سيناء لقيامهم بغسل قرابة 62 مليون جنيه "حصيلة نشاطهم الإجرامي".

المصدر: RT