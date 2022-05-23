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وهاب يرد على السفير السعودي الذي وصف من لم ينجحوا بالانتخابات بـ "رموز الخيانة"

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وهاب يرد على السفير السعودي الذي وصف من لم ينجحوا بالانتخابات بـ
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رد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير اللبناني السابق وئام وهاب على تصريحات للسفير السعودي في بيروت قال فيها إن "رموز الغدر والخيانة" سقطوا في الانتخابات.

وعبر سلسلة تغريدات في "تويتر" رد وهاب على السفير، وليد بخاري، بالقول: "رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت هم ضيوفك سعادة السفير بخاري"، وتساءل: "لا أعرف ماذا استدعى موقفك لتستعدي لبنانيين يكنون المحبة للسعودية دون مقابل ودون المطالبة بحقائب الأموال".

وأضاف وهاب وهو أحد الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا فيها، عن ضيوف بخاري، "كان بإمكانهم يا سعادة السفير القتل كما كانوا يفعلون دائماً لقتلونا جميعا قبل أن نخوض الانتخابات لكن سلاح المقاومة هو من يمنعهم من ممارسة هذه اللعبة التي أتقنوها، وعليك أن تعلم أن هذا السلاح يمنع عودة ميليشيات القتل في الداخل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية نقلت عن بخاري أن "نتائج الانتخابات النيابية مشرفة وسقط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية".

وجاء تصريحه خلال إحياء ذكرى اغتيال المفتي حسن خالد.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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