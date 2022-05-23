اليمن.. صور متداولة لحطام الطائرة السعودية التي أسقطها الحوثيون في صنعاء

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صورا قالوا إنها لـ"حطام" الطائرة السعودية التي أعلن الحوثيون عن إسقاطها فوق العاصمة صنعاء.

وأشار المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيون العميد يحيى سريع، إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة تجسسية صينية الصنع من طراز (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي".

وأضاف: "الطائرة التجسسية أسقطت أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".

صور أولية من جولة الرويشان امام يمن مول بالعاصمة صنعاء لحطام الطائرة التي اسقطتها الدفاعات الجوية*



22 شوال 1443هـ

23 مايو 2022م pic.twitter.com/tw272V0c2q — ابراهيم مطرز 🇾🇪 (@9M_t_rz1234) May 23, 2022

المصدر: RT + وكالات