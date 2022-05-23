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اليمن.. صور متداولة لحطام الطائرة السعودية التي أسقطها الحوثيون في صنعاء

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اليمن.. صور متداولة لحطام الطائرة السعودية التي أسقطها الحوثيون في صنعاء
العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين - أرشيف
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صورا قالوا إنها لـ"حطام" الطائرة السعودية التي أعلن الحوثيون عن إسقاطها فوق العاصمة صنعاء.

وأشار المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيون العميد يحيى سريع، إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أسقطت طائرة تجسسية صينية الصنع من طراز (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي".

وأضاف: "الطائرة التجسسية أسقطت أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".

المصدر: RT + وكالات

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