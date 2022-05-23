"رجال التاسعة".. فيلم يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة من سيرة قادة راحلين في سرايا القدس (فيديو)

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فيلم "رجال التاسعة"، والذي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة من سيرة 3 من قادتها الراحلين.

وبحسب المصدر فإن "التاسعة"، هي توقيت صنعه أحد قادة سرايا القدس، بهاء أبو العطا، الذي قتل قبل نحو عام في معركة "سيف القدس" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في غزة ردا على ممارسات إسرائيل والمستوطنين بحق المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وتوقيت "التاسعة" تحول، بحسب ناشري الفيديو، "إلى أيقونة مقاومة، وتميمة لمجاهدي سرايا القدس، يدشنون به معاركهم مع إسرائيل حتى بعد رحيل القائد أبو سليم شهيدا، علما أن الفيلم الذي أصدر مدته 46 دقيقة".

وشارك الثلاثة الذين ظهروا في الفيلم بحسب "سرايا القدس" وهم "سامح المملوك، وكمال قريقع، ومحمد أبو العطا" في "دك المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والبلدات المحتلة، بعشرات القذائف الصاروخية في توقيت الساعة التاسعة ليلا، بأوامر من قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا ردا على جرائم تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني".

وقتل ثلاثتهم في اليوم الثاني من معركة "سيف القدس" في مايو 2021.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية