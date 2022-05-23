6 قتلى في هجوم نسب لتنظيم "داعش" في شمال العراق

قتل ستة أشخاص على الأقل، هم 3 عناصر أمن و3 مراهقين، في هجوم نسب لتنظيم "داعش" في منطقة زراعية في محافظة كركوك شمال العراق، بعدما هرعوا لإخماد حريق في حقل حنطة في المنطقة.

وبعد هذا الهجوم الأول في المنطقة الواقعة في جنوب كركوك، تعرضت سيارة شرطة متوجهة إلى المكان لإطلاق نار وتفجير بعبوة، من دون تسجيل إصابات، كما أفاد حسين عادل مدير ناحية تازة خورماتو التي وقع فيها الهجوم.

وأوضح حسين عادل أن "الجهاديين" قاموا بداية "بحرق مساحات زراعية" هي عبارة عن حقول حنطة في قريتي بلداغ ودوكشمان، و"أثناء حضور بعض العناصر الأمنيين ومدنيين لإخماد النيران، تعرضوا لهجوم من عناصر داعش، ما أدى لاستشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة وثلاثة مراهقين"، فيما فقد مدني آخر.

وذكر مصدر أمني أن عناصر التنظيم "هاجموا فلاحين أثناء قيامهم بحصاد محصول الحنطة جنوب كركوك ... وقاموا بإحراق آليات زراعية ومساحات زراعية".

وأعلنت السلطات العراقية هزيمة تنظيم "داعش" أواخر العام 2017، لكن على الرغم من هزم التنظيم في كل من العراق وسوريا، لا يزال قادرا على شنّ هجمات ويحتفظ بخلايا له في المناطق النائية.

وأحرق "الجهاديون" خلال السنوات الماضية، العشرات من الحقول في البلدين، وتبنوا طريقة الهجوم هذه عبر منصاتهم.

المصدر: "أ ف ب"